Mehr Pflegekinder in Sachsen-Anhalt - Zu wenig Pflegefamilien

Die Anzahl der Pflegekinder hat in den vergangenen Jahren zugenommen. Laut dem Statistischen Landesamt lebten 2010 in Sachsen-Anhalt 1656 Kinder in Pflegefamilien, 2020 waren es fast 1000 Jungen und Mädchen mehr, nämlich 2513 Kinder. Doch Pflegefamilien gibt es zu wenig. Woran liegt das?