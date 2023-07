Äußerungen von CDU-Parteichef Merz zur Zusammenarbeit mit der AfD haben parteiübergreifend Kritik ausgelöst – auch in der Union selbst. Sachsen-Anhalts CDU-Landeschef Sven Schulze will auch künftig grundsätzlich keine Zusammenarbeit. Aus der Partei gibt es allerdings auch andere Stimmen.

Magdeburg - Nach heftiger Kritik an Äußerungen von Bundesparteichef Friedrich Merz haben CDU-Spitzenpolitiker in Sachsen-Anhalt ihr Nein zu einer Kooperation mit der AfD bekräftigt.

Landeschef Sven Schulze sagte der Volksstimme: „Natürlich ist es ein Unterschied, ob man im Gemeinderat eines Dorfs über die Sanierung des Kindergartens oder im Bundestag über die Mitgliedschaft in der EU debattiert. Das ändert aber nichts an unserer Grundhaltung, dass wir keine Zusammenarbeit mit den Linken oder der AfD.“ Schulze betonte: „In Sachsen-Anhalt haben wir mit diesem klaren Kurs die Landtagswahl 2021 gewonnen.“

Die Ablehnung des Ministerpräsidenten Reiner Haseloff einer Zusammenarbeit mit der AfD ist seit fast einem Jahrzehnt bekannt und daran wird sich nichts ändern. Matthias Schuppe, Regierungssprecher der Magdeburger Staatskanzlei

Ähnlich äußerte sich die Magdeburger Staatskanzlei: „Die Ablehnung des Ministerpräsidenten Reiner Haseloff einer Zusammenarbeit mit der AfD ist seit fast einem Jahrzehnt bekannt und daran wird sich nichts ändern“, sagte Regierungssprecher Matthias Schuppe. Landtagsfraktionschef Guido Heuer stellte klar: „Die CDU-Fraktion steht zu ihrer klaren Haltung im Umgang mit der AfD: Abgrenzen, nicht ausgrenzen.“

Merz hatte am Sonntag im ZDF-Sommerinterview bekräftigt, dass die CDU nicht mit der AfD zusammenarbeiten werde, das aber auf „gesetzgebende Körperschaften“ wie Landtage oder Bundestag beschränkt: Wenn in Thüringen ein Landrat und in Sachsen-Anhalt ein Bürgermeister von der AfD gewählt worden sei, seien das demokratische Wahlen. „Das haben wir doch zu akzeptieren. Und natürlich muss in den Kommunalparlamenten dann auch nach Wegen gesucht werden, wie man gemeinsam die Stadt, das Land, den Landkreis gestaltet“, sagte Merz.

CSU-Chef Söder geht auf Distanz zu Merz

Aus den vorab offenbar nicht eingeweihten Landesverbänden der Union folgten teils heftige Reaktionen: CSU-Chef Markus Söder ging auf Distanz. „Die CSU lehnt jede Zusammenarbeit mit der AfD ab – egal auf welcher politischen Ebene“, schrieb Söder. „Denn die AfD ist demokratiefeindlich, rechtsextrem und spaltet unsere Gesellschaft.“ Das ist wohl auch als gezielter Dämpfer für die Kanzler-Ambitionen von Merz zu lesen.

Mit Genugtuung registrierte die AfD die Debatte. Ulrich Siegmund, Vorsitzender der AfD-Landtagsfraktion, erklärte: „Merz selbst scheitert mit seiner antidemokratischen ,Brandmauer' an der Realität.“ Kooperationen und Absprachen auf kommunaler Ebene seien in Sachfragen schon seit Jahren Alltag. Siegmund: „Welche Farbe ein Sachantrag hat ist uns egal, solange der Inhalt stimmt und es gut für unser Land ist.“

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) schrieb hingegen: „Die AfD kennt nur Dagegen und Spaltung. Wo soll es da Zusammenarbeit geben?“

Als Bundesvorsitzender muss Friedrich Merz auch innerparteiliche Themen ansprechen, die kontrovers diskutiert werden. Das muss die Partei aushalten. Sven Schulze, CDU-Landeschef von Sachsen-Anhalt

SPD, Grüne und Linke kritisierten Merz scharf: „Kommunalpolitik ist das Fundament unserer Demokratie“, sagte Katja Pähle, Fraktionschefin der SPD im Landtag. Mit seinen Äußerungen lege Merz die „Axt an diese politische Wurzel“. „Die angebliche Brandmauer der CDU ist weggefegt“, schrieb Linksfraktionschefin Eva von Angern.

Merz relativierte seine Äußerungen gestern. Aus der Union kommt derweil nicht nur Kritik: „Merz hat gesagt, was ist“, sagte der Magdeburger CDU-Bundestagsabgeordnete Tino Sorge. „Dass Linke, Grüne und SPD bereits mehrfach kommunal mit der AfD kooperiert haben, scheint völlig in Vergessenheit zu geraten.“ CDU-Landtagsfraktionsvize Ulrich Thomas ergänzte: „Es ist gelebte Realität in den Kommunen, dass es Abstimmungen mit der AfD gibt.“ Wichtig sei, dass dies nicht in geplanter Zusammenarbeit geschehe. CDU-Landtagspolitiker Tobias Krull: „Wir werden nicht dagegen stimmen, wenn die AfD einen Antrag schreibt, worin steht: zwei plus zwei ist vier.“ Es gelte aber die Abgrenzung zur AfD.

Haben die Äußerungen Merz geschwächt? Der Berliner CDU-Abgeordnete Christian Gräff sagte am Montag, Merz fehle das nötige Gespür, er halte ihn daher als Kanzlerkandidaten für ungeeignet. „Als Bundesvorsitzender muss Friedrich Merz auch innerparteiliche Themen ansprechen, die kontrovers diskutiert werden“, sagte CDU-Landeschef Schulze. „Das muss die Partei aushalten. Der Vorsitzende ist dadurch nicht geschwächt, denn auch das ist seine Aufgabe.“ Die Kanzlerkandidatur stehe aktuell nicht zur Debatte: „Darüber wird 2024 entschieden.“