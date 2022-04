Modellregionen gesucht: Sachsen-Anhalt soll 365-Tage-Ticket bekommen

In der Sitzung des Landtages von Sachsen-Anhalt war unter anderem über den Test für ein 365-Tage-Ticket für den öffentlichen Personennahverkehr debattiert worden. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/

Magdeburg/dpa - Sachsen-Anhalt sucht zwei Modellregionen, in denen ein 365-Tage-Ticket für den Öffentlichen Personennahverkehr erprobt werden soll. Landkreise und kreisfreie Städte seien aufgerufen, sich zu bewerben, teilte das Ministerium für Infrastruktur und Digitales am Samstag in Magdeburg mit.

Geplant sind eine städtisch geprägte Modellregion und eine im ländlichen Raum. „Die Tests sollen uns belastbar Aufschluss darüber geben, ob die vergünstigte Zeitkarte für viele Menschen Anreiz ist, das eigene Auto stehen zu lassen und auf den ÖPNV umzusteigen“, erklärte Ministerin Lydia Hüskens (FDP).

Bis Ende Juni sollen die interessierten Landkreise und kreisfreien Städte ihre Bewerbungen einreichen. Sie sollen angeben, für welchen Bereich das 365-Tage-Ticket gültig sein soll, welche Verkehrsunternehmen beteiligt sind und was das Ticket kosten soll.

Anfang 2023 soll laut Ministerium über die Modellregionen entschieden werden. Das Verfahren läuft über die Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH (Nasa).

Am Donnerstag hatte der Landtag den Test des 365-Tage-Tickets beschlossen.