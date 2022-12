Welchen Platz belegt das Land? Morbiditätsatlas: So krank ist Sachsen-Anhalt

Sachsen-Anhalter leiden deutlich häufiger an Krankheiten als der Durchschnittseinwohner in Deutschland: Nur in Thüringen und Sachsen sind anteilig mehr Menschen betroffen. Besonders schlecht schneidet der Landessüden ab. Was steckt hinter den Zahlen?