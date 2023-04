Landgericht Magdeburg Prozess um Mord an 77-Jähriger in Wegeleben: Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Haft

Elf Jahre nach dem Tod einer 77-Jährigen in Wegeleben sind am Dienstag am Landgericht die Plädoyers gehalten worden. Die Oberstaatsanwältin fordert lebenslange Haft wegen Mordes, die Verteidigung Freispruch.