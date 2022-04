Nach dem Wahldesaster rechnen CDU-Politiker mit Kanzlerkandidat Armin Laschet ab

Nach der desaströsen Bundestagswahl schwankt die CDU in Sachsen-Anhalt zwischen Frust und einer Jetzt-erst-recht-Stimmung. Viel Kritik gibt es an der Auswahl des Kanzlerkandidaten.

Nach dem Wahldesaster sieht es düster aus bei der CDU. Kanzlerkandidat Laschet wird in Sachsen-Anhalt scharf kritisiert

Magdeburg - In den späten Abendstunden des Wahlsonntags verflogen alle Hoffnungen von Christoph Bernstiel, über die CDU-Landesliste noch in den neuen Bundestag einzuziehen. Plötzlich war alles aus und vorbei. Der Hallenser sagt: „Ich kam mir vor wie jemand, dem man bei Tempo 200 alle Räder abschraubt und der dann gegen die Wand rutscht.“ Der 37-Jährige war 2017 direkt in den Bundestag gewählt worden. Warum hat es diesmal nicht geklappt?