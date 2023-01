ungesunde Lebensmittel Kitaessen Halle: Gibt es für die Kinder Pommes und Chicken Nuggets?

Als es in einer Kita in Chemnitz Pommes und Chicken Nuggets gab und ein Foto davon auf Twitter veröffentlicht wurde, war die Aufregung groß, denn gesunde Ernährung ist für viele Eltern wichtig. Wie sieht es in den Kitas in Halle aus? Gibt es dort Pommes und Chicken Nuggets?