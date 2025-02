Magdeburg - Vor der konstituierenden Sitzung eines Parlamentarischen Untersuchungsausschusses am Donnerstag zur Amokfahrt von Magdeburg mit sechs Toten und rund 300 Verletzen verlangt die FDP im Landtag Aufklärung zur Beschäftigung des späteren Attentäters im Landesdienst. „Uns treibt die Frage um, wie jemand wie Taleb A., der bereits aktenkundig und in ein strafgerichtliches Verfahren verwickelt war, überhaupt an so einem sensiblen Bereich im Maßregelvollzug arbeiten konnte“, sagte FDP-Politiker Guido Kosmehl der Volksstimme am Montag.

