Magdeburg (vs) - Viele Apotheken in Sachsen-Anhalt bleiben am 14. Juni geschlossen. Dies geht aus einer Mitteilung des Landesapothekerverbands hervor.

Demnach ist die wirtschaftliche Lage der Apotheken im Land so angespannt, dass der Verband den ersten bundesweiten Protesttag unterstützt. „Wir empfehlen, wichtige Medikamente vorausschauend an anderen Tagen zu besorgen und Fragen an die Apothekenteams möglichst vor oder nach dem Protesttag zu klären“, so der Verbandsvorsitzende Mathias Arnold.

Notdienst der Apotheken am 14. Juni im Dienst

Die Notversorgung durch Notdienstapotheken sei außerdem am 14. Juni gewährleistet, heißt es. Diensthabende Apotheken könnten im Internet und per Aushang im Fenster der Läden gefunden werden.

Die Gründe für den Protest sind offenbar vielfältig. So sollen Lieferengpässe, Personalnot, Honorarkürzungen und eine seit Jahren bestehende Unterfinanzierung in Zeiten der Inflation die Arbeit der Apotheker belasten.