Der aus Wittenberg stammende Ostbeauftragte der CDU/CSU im Bundestag, Sepp Müller, fordert, dass Medizinstudienplätze nur noch an Bewerber vergeben werden, die später auch im Land arbeiten. Taugt die Idee?

Ostbeauftragter von CDU/CSU will Studienplatzvergabe an Standortpflicht knüpfen

Bleiben die Absolventen des Medizinstudiums in Sachsen-Anhalt?

Magdeburg - Auch in diesem Herbst werden laut Wissenschaftsministerium mindestens 370 junge Menschen ein Medizinstudium in Sachsen-Anhalt aufnehmen – so viele Studienplätze bezahlt das Land. Der Anteil der Landeskinder indes dürfte erneut niedrig ausfallen.