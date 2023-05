Seit dem 8. April übernimmt der Bund die Kosten für Corona-Impfungen nicht mehr. Patienten in Sachsen-Anhalt müssen im Zweifel in Vorkasse gehen. Doch es gibt weitere Gründe, die die Impfung unattraktiver gemacht haben.

Magdeburg - In der Praxis von Hausarzt Holger Fischer in Quedlinburg spüren sie das Auslaufen der Kostenübernahme durch den Bund kaum: „Die Nachfrage ist gleich null, die Impfungen sind gleich null“, erzählt Fischer, zugleich Vize-Chef des Hausarztverbands Sachsen-Anhalt, gestern am Telefon. Die Frage der Kostenübernahme für Impfwillige habe sich in seiner Praxis damit noch gar nicht gestellt. Die Praxis steht für eine großen Trend: