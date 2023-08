Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Die Pathologie am Uniklinikum Magdeburg muss sich eine neue Leitung suchen. „Die bisherige kommissarische Direktorin Dörthe Jechorek hat sich beruflich umorientiert und die Universitätsmedizin Magdeburg verlassen“, teilte Klinikumssprecher Stefan Rudolph am Montag auf Volksstimme-Anfrage mit. In einer internen Mitteilung an die Mitarbeiter heißt es darüber hinaus, die Pathologie werde seit 16. August „neu aufgestellt“.