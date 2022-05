Politiker fordern 2G in Sachsen-Anhalt und Impfpflicht für alle

In Sachsen-Anhalt liegen dezeit 66 Patienten mit Covid auf den Intensivstationen. Ab 80 Erkrankten drohen Engpässe, dann müssten andere Operationen verschoben werden. Das ist bei anhaltendem Infektionstempo voraussichtlich in knapp zwei Wochen der Fall.

Magdeburg - Sachsen-Anhalt registrierte am Donnerstag 1502 Corona-Infizierte. Das war Tageshöchstwert. Auch deutschlandweit wurde mit gut 50 000 Neu-Ansteckungen ein Rekord verzeichnet. Ab Samstag gilt in allen Landkreisen und kreisfreien Städten Sachsen-Anhalts grundsätzlich die 3G-Regel für Gastronomie, Kultur und Veranstaltungen, da die Bettenbelastungsgrenze überschritten ist. Zutritt haben nur Geimpfte, Genesene und Negativ-Getestete. Für Tests muss vorerst noch bezahlt werden. Freien Zutritt haben auch Gäste unter 18, da sie bereits in den Schulen regelmäßig getestet werden.