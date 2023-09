Bei drei außergewöhnlichen Polizeiaktionen in Magdeburg, Halle und zuletzt auf der A2 hat die Polizei etwa 1600 Fahrzeuge kontrolliert. Mehr als hundert Autofahrer wurden dabei unter Drogeneinfluss erwischt. Was dahinter steckt.

Mit Video: Warum die Drogenkontrollen in Halle, Magdeburg und auf der A2 zusammenhängen

Betriebsamkeit auf dem sonst fast leeren Parkplatz vor der Autobahnpolizei bei Irxleben an der A2. Fast alle Fahrzeuge müssen im Schrittempo die Kontrollstelle passieren. Rund 600 werden am Ende von speziellen Drogenpolizisten näher überprüft.

Magdeburg - René Kokert aus Kassel muss sich in der Nacht zum Freitag auf der Autobahn 2 bei Irxleben in Geduld üben. Er will nach Berlin. Gerade hat der 24-jährige Veranstaltungstechniker eine Urin-Probe abgegeben.