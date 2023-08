Eine Polizistin in Rostock ist bei der dortigen "Letzten Generation" aktiv. Ein Disziplinarverfahren laufe aus diesem Grund. Wie sieht die Situation diesbezüglich in Sachsen-Anhalt aus?

Magdeburg - Chiara Malz arbeitet als Polizeibeamtin bei der Bundespolizei in Rostock. Soweit, so normal. Allerdings ist sie in ihrer Freizeit bei der sogenannten Letzten Generation aktiv. Diejenige radikale Klimaschutzorganisation, für die sich regelmäßig Personen in größeren Städten auf Straßen festkleben, um zu protestieren. Nun läuft gegen die Polizistin aus Rostock ein Disziplinarverfahren. Gibt es ähnliche Beispiele in Sachsen-Anhalt?