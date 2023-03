Bewohner in Pflegeheimen geraten in Sachsen-Anhalt an ihre finanziellen Grenzen.

Magdeburg - Die Kosten für die Unterbringung in Pflegeheimen in Sachsen-Anhalt sind zwischen 2019 und 2023 explodiert. Die Steigerungen des Eigenanteils liegen zwischen 20 und 99 Prozent. So stieg der Betrag im Pflegeheim „Am Dom“ in Halberstadt beispielsweise von 753 auf 1505 Euro.