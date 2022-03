Preisexplosion bei Getreide: Warum Sachsen-Anhalts Bauern dennoch keine höheren Gewinne erwarten

Mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine schießen die Getreidepreise weltweit durch die Decke. Für die Bauern in Sachsen-Anhalt bleibt die Situation trotzdem schwierig.

Magdeburg - An der Matif in Paris, der Leitbörse für Bauern in Europa, erlebte der Weizen in der vergangenen Woche einen historischen Höhenflug mit einem Preisanstieg auf mehr als 350 Euro je Tonne. Auch der Maispreis stieg mit 370 Euro pro Tonne auf ein Allzeithoch.