Postkarte zur Lehrergewinnung Ungewöhnliche Lehrerwerbung: Kampagne des Bildungsministeriums stößt auf Kritik

Eine Werbeaktion des Bildungsministeriums in Sachsen-Anhalts, die Biologielehrer mit einer provokanten Postkarte gewinnen will, hat in der Landespolitik für Diskussionen gesorgt. Die Kampagne wird von einigen als peinlich empfunden.