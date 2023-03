Im Fall der vor fast elf Jahren in Wegeleben ermordeten Christa S. (77) hat der Angeklagte in einer überraschenden Aussage seinen 2021 verstorbenen Bruder beschuldigt. Er selbst habe nur die Leiche beseitigen wollen.

Magdeburg - Im Mord-Prozess gegen einen 35-jährigen ehemaligen Wegeleber (Vorharz) hat es am Freitag (3. März) am Magdeburger Landgericht eine überraschende Aussage gegeben. Der Angeklagte behauptet, nach langem Schweigen, dass sein Bruder die Tat begangen habe und er nur bei der Beseitigung der Leiche helfen wollte. So erklärt er die aufgefundenen Spuren. Sein älterer Bruder kann dazu aber nicht mehr befragt werden. Er ist bereits 2021 eines natürlichen Todes verstorben.