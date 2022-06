Quedlinburger muss nach Mord an Rentner in die geschlossene Psychiatrie

Am Magdeburger Landgericht ist am Freitag das Urteil gegen einen 49-Jährigen gefallen. Er soll im Zustand der Schuldunfähigkeit im August 2020 einen Senior auf offener Straße erschossen haben.

Die Spurensicherung nach dem Mord am 31.08.2020 in Quedlinburg.

Magdeburg - Ein 49-jähriger Quedlinburger ist am Freitag (19. November) am Magdeburger Landgericht wegen Mordes verurteilt worden. Weil er die Tat im Zustand der Schuldunfähigkeit begangen hat und weiter eine Gefahr vom Beschuldigten ausgeht, ordnete das Gericht die Einweisung in die geschlossene Psychiatrie an. Die Kammer sah es als erwiesen an, dass der beschuldigte Mann auf das spätere 73-jährige Opfer aufgelauert und an einer Brücke über den Mühlgraben ub Quedlinburg mit fünf Schüssen erschossen hat. Anschließend flüchtete der Mann mit dem Fahrrad.