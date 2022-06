Reichardt bewirbt sich erneut um AfD-Landesvorsitz in sachsen-Anhalt

Der Bundestagsabgeordnete Martin Reichardt will sich erneut um den Landesvorsitz der AfD in Sachsen-Anhalt bewerben.

Magdeburg/dpa - Der Bundestagsabgeordnete Martin Reichardt will sich erneut um den Landesvorsitz der AfD in Sachsen-Anhalt bewerben. Das sagte der 52-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. «Ich möchte den Kurs des innerparteilichen Ausgleichs fortsetzen.» In den vergangenen Jahren sei es gelungen, Gräben in der Landespartei zu schließen und langjährige Konflikte zu beenden.

Reichardt ist seit 2018 Landeschef der AfD und war zuletzt vor zwei Jahren mit 90 Prozent Zustimmung wiedergewählt worden. Auf einem Parteitag Ende August will die AfD einen neuen Landesvorstand wählen. Vor seiner Zeit in der AfD war Reichardt bereits Mitglied in anderen Parteien - in der SPD, der FDP und bei den Republikanern. Seit 2017 sitzt der 52-Jährige im Bundestag.

AfD Sachsen-Anhalt wählt im August neuen Vorstand

«Unser Weg des Ausgleichs aller Strömungen kann auch für die Bundespartei heilend sein», sagte Reichardt. Er wolle sich auf allen Ebenen für eine «Befriedung der Partei» engagieren.

Bei der Landtagswahl im Juni 2021 war die AfD nach der CDU zweitstärkste Kraft in Sachsen-Anhalt geworden. Die AfD erhielt 20,8 Prozent der Stimmen, mit 23 von 97 Abgeordneten stellt sie im Parlament die größte Oppositionsfraktion. Bei der Bundestagswahl im September war die AfD in Sachsen-Anhalt auf 19,6 Prozent gekommen. Neben Reichardt zogen Robert Farle, Jan Wenzel Schmidt und Kay-Uwe Ziegler für die Partei in den Bundestag ein.