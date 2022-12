„Reichsbürger“-Szene in Sachsen-Anhalt wächst - 600 Personen zählen dazu

Nach der Razzia gegen ein mutmaßliches bundesweit agierendes Terrornetzwerk hat sich eine Debatte um die Gefahren aus der „Reichsbürger“-Szene entfacht. So ist die Situation im Land.

Magdeburg - Immer häufiger geraten sogenannte Reichsbürger in die Schlagzeilen. Der Verfassungsschutz zählt in Deutschland rund 21 000 Personen dazu, Tendenz steigend. In Sachsen-Anhalt wurden im vergangenen Jahr 600 „Reichsbürger“ und Selbstverwalter gezählt. 100 mehr als im Vorjahr.