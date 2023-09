EnergieKonferenz in Wernigerode Protest gegen Habecks Eintrag ins Goldene Buch: Minister Willingmann findet klare Worte

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) soll sich während der Energieministerkonferenz am Mittwoch ins Goldene Buch der Stadt Wernigerode eintragen. In der Harzstadt regt sich dagegen massiver Protest. Was sagt Sachsen-Anhalts Energieminister Armin Willingmann (SPD), der Vorsitzender der Konferenz ist, dazu?