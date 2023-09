Eine Spezial-Truppe der Justiz hat in der Nacht zu gestern mit weiteren Einheiten aus Thüringen und Sachsen die Zellen des Hochsicherheitsgefängnisses Burg durchsucht. Was die Beamten dabei fanden.

Burg - Bei einer Razzia im Hochsicherheitstrakt der Justizvollzugsanstalt in Burg haben in der Nacht zum Dienstag rund 70 Spezialbeamte der Justiz aus Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen mehrere verbotene Gegenstände in den Zellen sichergestellt. Durchsucht wurden die Zellen von Mördern, Serienräubern und Vergewaltigern.

Der Besondere Sicherheits- und Revisionsdienst (BSRD) ist eine Spezialeinheit der Justiz in Sachsen-Anhalt und bei dem Einsatz im Rahmen der Sicherheitspartnerschaft Mitteldeutschland von Sicherheitsgruppen in Thüringen und Sachsen unterstützt worden. Gefunden wurden in den 47 durchsuchten Hafträumen, zwei Gemeinschaftsküchen und Nebenräumen den ersten Angaben nach ein Handy, eine SIM-Karte, sechs kleine Ladegeräteadapter und ein USB-Stick unter anderem in manipulierten Verpackungen von Haferflocken.

Zwei Tätowiermaschinen konnten ebenfalls sichergestellt werden. Auch 350 Gramm geschmuggelte Trockenhefe, die Gefangene oft zum Herstellen von Alkohol benutzen, wurde entdeckt. Im Einsatz waren zudem insgesamt sechs Rauschgift- und Datenträgerspürhunde. Bei 20 Häftlingen wurden Speicheltests vorgenommen. Im Labor sollen diese später untersucht werden, ob und welche Drogen die Gefangenen konsumiert haben.

Bei ihren Verstecken haben sich die gefangenen des Hochsicherheitstraktes sehr erfinderisch gezeigt. So wurde in einer Haarschneidemaschine auch eine Flüssigkeit entdeckt, bei der Verdacht auf Suchtmitteln bestand.