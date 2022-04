Sachsen-Anhalt: Ameos-Chef will große Reform für Klinikfinanzierung

Die Pandemie hat viele Kliniken in Schieflage gebracht - auch in Sachsen-Anhalt. Axel Paeger, Chef des privaten Betreibers Ameos, spricht sich nun für eine grundlegende Neuausrichtung der Krankenhausfinanzierung aus. Die Berliner Ampel-Koalition hat indes bereits eigene Pläne.

Magdeburg - Axel Paeger, Chef des Klinik-Betreibers Ameos mit 4000 Beschäftigten im Land, plädiert für eine Neuausrichtung der Krankenhausfinanzierung in Deutschland: „Wir haben durch die duale Finanzierung die Situation, dass Investitionen in Häuser fließen, in denen später wenig oder gar keine Versorgung stattfindet“, sagte er im Volksstimme-Interview. Auf diese Weise bestehe die Gefahr, Millionen in den Sand zu setzen.