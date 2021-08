schwarz-rot-gelbes Bündnis Sachsen-Anhalt: CDU berät bei Regionalkonferenzen über Koalitionsvertrag

Wie auch die SPD lässt die CDU in Sachsen-Anhalt aktuell ihre Mitglieder schriftlich über den Koalitionsvertrag für das angestrebte schwarz-rot-gelbe Bündnis abstimmen. Am Montag (18.00 Uhr) können Mitglieder bei einer ersten Regionalkonferenz in Wittenberg Fragen loswerden und mitdiskutieren.