277 Millionen Euro will das Land Sachsen-Anhalt in diesem Jahr in sein Straßennetz investieren.

Magdeburg - 277 Millionen Euro will Sachsen-Anhalt dieses Jahr in Bau und Erhalt von Straßen, Brücken und Radwegen stecken. Das ist ein Plus von 30 Prozent zum Vorjahr, und es sind gut 20 Millionen Euro mehr als im Vor-Coronajahr 2019. Die Kostensteigerungen könnten somit einigermaßen aufgefangen werden, sagt Verkehrsministerin Lydia Hüskens (FDP): „Aber in den nächsten Jahren darf es ruhig noch etwas mehr sein, denn der Instandhaltungsbedarf ist erheblich.“ 113 Millionen Euro und damit 40 Prozent des Budgets gehen in die Reparatur. Die größten Projekte: