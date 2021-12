Sachsen-Anhalt übernimmt 2022 Kita-Beiträge für jüngste Kinder einer Familie

Die Verlängerung der Geschwisterkindregelung wurde am Mittwoch vom Landtag beschlossen. So werden Mehrkind-Familien finanziell unterstützt. Kritik kam hingegen von der Opposition.

Magdeburg/dpa - Viele Eltern in Sachsen-Anhalt werden bei den Beiträgen für die Kinderbetreuung im Jahr 2022 entlastet. So zahlen Familien mit mehreren Kindern in Krippe, Kita und Hort auch im nächsten Jahr nur für das älteste Kind. Die Verlängerung der Geschwisterkindregelung beschloss der Landtag am Mittwoch einstimmig. Das Vorhaben kostet das Land zusätzlich 36 Millionen Euro.

"Die Koalition steht für Verlässlichkeit in der Familienpolitik", sagte die SPD-Sozialpolitikerin Katrin Gensecke. Sie rechnete vor, dass eine Familie mit drei Kindern bei einem sechsstündigen Betreuungsangebot in ihrem Wahlkreis Wolmirstedt für ein Kind in der Krippe normalerweise 129 Euro, für ein Kind im Kindergarten 95 Euro und für ein Kind im Hort 59 Euro bezahlen müsse. Durch die Verlängerung der Geschwisterkindregelung würden "nur noch die Kosten für den Hort anfallen».

Kritik kam dagegen von der Opposition. "Man lobt hier einen Stillstand", sagte Nicole Anger (Linke). Sie forderte weitergehende Beitragsentlastungen für Familien.