Sachsen-Anhalt verliert Einwohner: Viel mehr Verstorbene als Babys 

Die Bevölkerung in Sachsen-Anhalt wird immer älter.

Magdeburg (epd). In Sachsen-Anhalt sind im vergangenen Jahr rund 16.100 Babys zur Welt gekommen. Das waren etwa 500 beziehungsweise drei Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Landesamt am Montag in Halle mitteilte. Dem standen etwa 33.800 Sterbefälle gegenüber. Das waren etwa 1.500 Menschen oder 4,7 Prozent mehr als 2019.

Damit ergab sich für 2020 laut Landesamt ein sogenanntes Geburtendefizit, also die Differenz aus Gestorbenen und Lebendgeborenen, von rund 17.700.

Wie das Landesamt weiter mitteilte, wurden in Sachsen-Anhalt im vergangenen Jahr rund 9.200 Ehen geschlossen. Das seien etwa 1.000 weniger gewesen als im Vorjahr. Alle Angaben sind demnach vorläufig. Mit endgültigen Ergebnissen werde im Mai gerechnet.