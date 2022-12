Sachsen-Anhalt will Bundes-Aufnahmeprogramme für Flüchtlinge beschränken

Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang will, dass der Bund vor künftigen Aufnahmeprogrammen für Flüchtlinge die Zustimmung der Länder einholen muss. Die Lage im Land sei angesichts hoher Zuzugszahlen angespannt.

Magdeburg - Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang will verhindern, dass der Bund über die Köpfe der Länder hinweg Zusagen für weitere Flüchtlings-Aufnahmeprogramme machen kann. Die CDU-Politikerin kündigte am Mittwoch im Magdeburger Landtag eine entsprechende Bundesratsinitiative Sachsen-Anhalts an.