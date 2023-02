Schon länger will die CDU die Horte aus dem Sozialministerium der SPD am liebsten zurück in die Zuständigkeit des von ihr verantworteten Bildungsressorts holen. Jetzt werden Pläne des Hauses für ein Modellprojekt bekannt.

Können Horterzieherinnen schon bald im Unterricht an schlecht versorgten Grundschulen aushelfen? Um genau das zu erleichtern, will die CDU die Horte in Zuständigkeit des Bildungsministeriums überführen.

Magdeburg - Um die Personalnot an den rund 500 Grundschulen in Sachsen-Anhalt zu lindern, will die CDU im Landtag die Horte vom SPD-geführten Sozialministerium schon seit Längerem zurück in das von ihr verantwortete Bildungsministerium zurückholen.