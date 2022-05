Sachsen-Anhalt will Tempo beim Klimaschutz verdoppeln

Umweltminister Armin Willingmann (SPD) will die Fläche für Windkraft im Land faktisch verdoppeln. Mit mehr erneuerbaren Energien soll der Ausstoß von Treibhausgasen enorm gesenkt werden.

Mehr Windräder, wie hier in einem Windpark bei Egeln im Salzlandkreis, sollen in Sachsen-Anhalt den Anteil der erneuerbaren Energien steigen.

Magdeburg (aw/rog) - Sachsen-Anhalt will ab sofort jedes Jahr 1,13 Millionen Tonnen Treibhausgasemissionen einsparen – mehr als doppelt so viel wie in den vergangenen 15 Jahren (im Schnitt 0,47 Millionen Tonnen pro Jahr).