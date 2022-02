Sachsen-Anhalts AfD-Fraktion stellt Impfkampagne an Schulen in Frage

Magdeburg/dpa - Die AfD-Landtagsfraktion hat die Impfkampagne an Sachsen-Anhalts Schulen kritisiert. Man solle Kinder nicht zu einer Impfung drängen, die schon bei Erwachsenen "wirkungsschwach" sei, sagte am Donnerstag der Abgeordnete Hans-Thomas Tillschneider. Aktuell traue sich das Bildungsministerium noch nicht, Schüler zur Impfung zu zwingen, deshalb gebe es die Impfkampagne, so Tillschneider in einer Landtagsdebatte.

Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) wies die Kritik zurück. Die Kampagne sei weder ein Druck- noch ein Zwangsmittel, stattdessen solle an den Schulen aufgeklärt und über Impfmöglichkeiten informiert werden. Grundsätzliche gelte, so Feußner: "Impfen rettet Leben."

Sachsen-Anhalt hatte unter anderem per Tiktok und Instagram für Impfungen bei den 12- bis 17-Jährigen geworben. Laut Bildungsministerium haben einige Schulen im Dezember von dem Angebot Gebrauch gemacht, dass Impfteams der Landkreise Schülerinnen und Schüler impfen.