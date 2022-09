Sachsen-Anhalts Ärzte bekommen neuen Impfstoff ab nächster Woche

Magdeburg - Seit Dienstag können Ärzte in Deutschland erstmals den neuen Corona-Impfstoff in Apotheken bestellen. Nach der Flaute der letzten Monate klingelten die Telefone wieder öfter. Andreas Haese, Chef der Ratsapotheke Magdeburg, sagt: „Sechs Praxen haben insgesamt 300 Dosen vom neuen Impfstoff geordert. Das ist etwa doppelt so viel wie an den Tagen in den Sommermonaten.“ Nächste Woche sind die Dosen bei den Ärzten.