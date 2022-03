Sachsen-Anhalts Corona-Zahlen des Tages: Inzidenz knapp unter 2000 - Mehr als 8500 neue Fälle

Das Robert-Koch-Institut meldet für Sachsen-Anhalt am Freitag, 25. März 2022, 8.550 neue Corona-Infektionen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut RKI aktuell bei 1.998,9.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Sachsen-Anhalt liegt weiter auf hohem Niveau.

Magdeburg/DUR -Für Sachsen-Anhalt meldet das Das Robert-Koch-Institut (RKI) am Freitag, den 25. März 2022, insgesamt 8.550 Corona-Neuinfektionen in Sachsen-Anhalt. Die 7-Tage-Inzidenz wird mit 1.998,9 angegeben. Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Sachsen-Anhalt liegt bei 568.629 (Stand: 25.03.2022, 00:00 Uhr).

Meldelandkreis Änderung zur Vormeldung 24.03.2022 00:00 Uhr Altmarkkreis Salzwedel 547 Anhalt-Bitterfeld 509 Börde 838 Burgenlandkreis 577 Landkreis Harz 1306 Jerichower Land 284 Mansfeld-Südharz 396 Saalekreis 1015 Salzlandkreis 582 Landkreis Stendal 172 Landkreis Wittenberg 564 Dessau-Roßlau 219 Halle (Saale) 741 Magdeburg 800

Entwicklung der Corona-Inzidenzen in den Landkreisen und kreisfreien Städten:

Eine Übersicht der Inzidenzen in den Landkreisen und kreisfreien Städten in Sachsen-Anhalt Foto: Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration Sachsen-Anhalt

Corona-Situation in Sachsen-Anhalts Krankenhäusern und Impfquote

Derzeit sind 70 Intensiv- und Beatmungsbetten mit einem COVID-19-Patienten belegt. 23 dieser Patienten werden beatmet (Quelle: DIVI, Stand 25.03.2022 um 10:06 Uhr).

Die 7-Tage-Inzidenz der Hospitalisierungen liegt für Sachsen-Anhalt bei 10,64 (Quelle: RKI, Stand 25.03.2022).

Es sind 20 Sterbefälle (LK Börde (1), LK Burgenlandkreis (7), LK Harz (4), LK Jerichower Land (3), LK Mansfeld-Südharz (2), LK Wittenberg (1), Stadt Halle (2)) dazugekommen.

Bis einschließlich 24.03.2022 haben 1.568.947 Personen (71,9%) die Erstimpfung erhalten. 1.594.275 Personen (73,1%) sind grundimmunisiert und 1.176.651 Personen (54,0%) haben eine Auffrischungsimpfung erhalten.