Sachsen-Anhalts Einwohnerzahl gesunken - Halle weiter größte Stadt vor Magdeburg

Halle (Saale)/dpa - In Sachsen-Anhalt ist die Einwohnerzahl weiter gesunken. Am 31. Dezember 2020 lebten in dem Land 2 180 684 Menschen. Das waren 14 098 Menschen weniger als am 31. Dezember 2019. Dies teilte das Statistische Landesamt am Dienstag mit. Grund für den Rückgang war erneut den Angaben zufolge das Geburtendefizit mit 17 691 Personen. Die Zahl der Lebendgeborenen war demnach binnen Jahresfrist kleiner als die Zahl der Gestorbenen.

Die größte Stadt im Land war auch 2020 Halle mit 237 865 Einwohnerinnen und Einwohnern gegenüber 235 775 Menschen in der Landeshauptstadt Magdeburg, wie das Landesamt unter Hinweis auf das neue Statistische Jahrbuch 2021 mitteilte. Es enthält auf 600 Seiten eine Vielzahl an Informationen, so auch zur wirtschaftlichen Entwicklung des Landes während der Pandemie.