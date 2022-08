Sachsen-Anhalts Firmen sehen schwarz

Magdeburg - Die wirtschaftliche Verfassung der Unternehmen im Norden des Landes ist so schlecht wie nie seit Beginn der Konjunkturumfragen im Jahr 1991. „Wir sind an einem Punkt angekommen, den wir so nie für möglich gehalten haben“, sagte Magdeburgs Industrie- und Handelskammer-Präsident Klaus Olbricht am Mittwoch bei der Vorstellung der IHK-Konjunkturumfrage unter den rund 51.000 Mitgliedsunternehmen.