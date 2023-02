Nirgendwo in Deutschland sind Lehrer an allgemeinbildenden Schulen so oft krank wie in Sachsen-Anhalt. Woran liegt das?

Magdeburg - Die Zahlen sind alarmierend: Nirgends in Deutschland sind Lehrer an allgemeinbildenden Schulen so häufig krank wie in Sachsen-Anhalt. Wie aus Zahlen des aktuellen Barmer-Gesundheitsreports hervorgeht, hat das Land mit 137 Krankschreibungen je 100 Versichertem im Ländervergleich den negativen Spitzenplatz inne. Der Krankenstand lag bei den Lehrern in Sachsen-Anhalt im Jahr 2021 demnach bei 6,8 Prozent. Das heißt, an einem durchschnittlichen Kalendertag waren von 100 Lehrern rund sieben krankgeschrieben.