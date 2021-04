Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff hat eine schnell bundeseinheitliche Regelung für vollständig Geimpfte und Genesene gefordert

Magdeburg. In einer am Mittwoch in Magdeburg verbreiteten Pressemitteilung erklärte er: „Für diese Menschen und deren Rechte muss es so schnell wie möglich eine bundeseinheitliche Regelung geben. Wir müssen hier aufs Tempo drücken und uns spätestens Anfang Mai über die Aufhebung von Grundrechtseinschränkungen für vollständig Geimpfte und Genesene verständigen.“

Das müsse durch Bundesrecht geregelt werden. Haseloff, der derzeit auch Bundesratspräsident ist, sagte zum zeitlichen Ablauf: „Wir können im Parallelverfahren von Bundestag und Bundesrat die Verordnung noch in der kommenden Woche verabschieden. Der Bundesrat könnte schon am 7. Mai in seiner regulären Sitzung beschließen.“

Länderspezifischen Regelungen erteilt der Ministerpräsident eine Absage: „Ein uneinheitliches Vorgehen in dieser Frage ist kontraproduktiv und führt nur zu Verunsicherungen.“

Haseloff verwies darauf, dass es in der gültigen Eindämmungsverordnung des Landes bereits einen Paragrafen über die Ausnahmen von vollständig Geimpften von der Testplicht gebe: „Wir haben in Sachsen-Anhalt in unserer Landesverordnung geregelt, dass vollständig Geimpfte behandelt werden wie tagesaktuell Getestete.“