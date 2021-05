Magdeburg. Am Freitag (7. Mai) wird die neue Corona-Verordnung des Landes vorgestellt. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) und Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne werden über die Verordnung live via Youtube sprechen.

Die neuen Regeln greifen überall dort, wo die Bundes-Notbremse nicht aktiv ist - also in den Kreisen, die sich im zweistelligen Inzidenzbereich befinden. Zum Beispiel in Magdeburg wird die Notbremse voraussichtlich am Wochenende außer Kraft gesetzt.

Die Pressekonferenz wird um 12 Uhr übertragen. Hier geht es zur Live-Verkündung.