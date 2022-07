Sachsen-Anhalts Polizei registriert 43 Straftaten im Zusammenhang mit Ukraine-Krieg

Magdeburg - Seit Beginn des Angriffskrieges gegen die Ukraine werden Menschen mit russischen Wurzeln in Sachsen-Anhalt immer häufiger Opfer von Anfeindungen und Straftaten. Auch Ukrainer trifft die blinde Wut. Manchmal möglicherweise auch nur, weil sie einen russisch klingenden Namen haben oder so sprechen. Insgesamt registrierte die Polizei seit Ende Februar 43 Straftaten. „Die meisten Delikte wurden in den Großstädten festgestellt“, erklärt Michael Klocke vom LKA. In vier Fällen handelte es sich um Körperverletzungen, viermal um Bedrohungen, in acht Fällen um Beleidigungen und elfmal um Sachbeschädigungen. Zudem wurden auch sieben Diebstähle registriert.