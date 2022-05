Sachsen-Anhalts Tafeln beklagen Engpässe bei der Versorgung

Träger von Einrichtungen sprechen von „teils chaotischen Zuständen“. Die Linke im Landtag will die Landesregierung am Mittwoch zu wirksameren Schritten gegen Lebensmittelverschwendung auffordern.

Bedürftige bei der Tafel in Magdeburg: Die Zahl der Bedürftigen ist durch Inflation und Flüchtlingszuzug aus der Ukraine gestiegen. Gleichzeitig hat das Spendenaufkommen an Lebensmitteln abgenommen.

Magdeburg - Sachsen-Anhalts Tafeln melden zunehmende Schwierigkeiten, Bedürftige mit Lebensmitteln zu versorgen. Die Zustände seien „teils chaotisch“, man habe schon Menschen wegschicken müssen, sagte Ines Grimm-Hübner, Geschäftsführerin der Arbeiterwohlfahrt (Awo) im Salzlandkreis, der Volksstimme.

Zahl der Bedürftigen steigt, Spendenaufkommen sinkt

Die Awo betreibt im Kreis drei Tafeln mit neun Ausgabestellen. „Vor der Krise haben wir für einen Drei-Personen-Haushalt meist eine Kiste im Gegenwert von 40 bis 50 Euro packen können.“ Zuletzt habe sich das aber verschlechtert. „In einem Fall waren da jetzt nur noch gefrorene Brötchen und Knoblauchsoße drin.“

Grund für den Trend sind aus Sicht Grimm-Hübners mehr Bedürftige unter Sozialleistungsbeziehern durch die aktuellen Preissteigerungen, zuletzt aber auch eine steigende Zahl von Flüchtlingen aus der Ukraine – einerseits. Andererseits sei das Lebensmittel-Spendenaufkommen zurückgegangen, sagt auch Andreas Steppuhn (SPD), Vorsitzender der Tafeln im Land. So wirtschafteten Supermärkte wegen der Digitalisierung effektiver als früher, außerdem machten sich Hamsterkäufe bemerkbar. Lediglich Spenden von Großherstellern hätten leicht zugelegt.

Zuletzt 56.000 Bedürftige in Sachsen-Anhalt

Laut Tafeln sahen sich zuletzt rund 56.000 Menschen in Sachsen-Anhalt auf Hilfen der Tafeln angewiesen. Auch wegen der Lage der Tafeln will die Linksfraktion die Landesregierung am Mittwoch im Landtag zu wirksamen Schritten gegen Lebensmittel-Verschwendung auffordern: „Es gibt zwar freiwillige Initiativen, aber das reicht nicht“, sagte Abgeordnete Kerstin Eisenreich. So müsse das oft missverstandene Mindesthaltbarkeitsdatum fallen und das sogenannte Containern von der Strafverfolgung befreit werden.

Zentrale Forderung: Das Land soll sich im Bund für ein Gesetz starkmachen, das nach Vorbild Frankreichs und Tschechiens ein Wegwerfverbot von Lebensmitteln im Lebensmittelhandel vorsieht. Beide Länder zeigten, dass sich das Vorgehen bewähre, sagte Eisenreich.

Tafel-Vorsitzender wünscht sich Landeshilfen für Logistikzentrum bei Staßfurt

Tafel-Chef Steppuhn wandte ein, das Gesetz brauche es nicht. Laut Tafeln fielen zuletzt nur vier Prozent der Überschüsse im Handel an, viel mehr aber bei den Herstellern. Es brauche daher vor allem Unterstützung bei der Abholung von Lebensmitteln bei Herstellern wie Großbäckereien. Steppuhn wünscht sich vor allem Landeshilfen für den Ausbau eines Logistikzentrums in Hohenerxleben bei Staßfurt. Unbürokratische Finanzhilfen für Transport und Lager will auch die Linke.

Inhaltlich bewegt sich die Fraktion damit recht nahe an den Zielen der Koalition. In ihrem Vertrag haben sich CDU, SPD und FDP darauf verständigt, die Tafeln zu fördern, um den Ausbau ihrer Logistik zu erleichtern. Im Gespräch waren zuletzt Hilfen von vorerst 30.000 Euro. Wann sie fließen könnten, blieb aber offen.