Sachsen-Anhalts Verkehrsministerin zürnt: Autofahrer werden abkassiert

Magdeburg - Am 1. September Mitternacht endete der Tankrabatt – und schon eine Stunde später schnellten die Preise an den Tankstellen hoch. In Magdeburg kostete der Liter Benzin E 10 um 0 Uhr im Mittel 167 Cent. Eine Stunde später waren es schon 181 Cent – im Berufsverkehr um 7 Uhr dann sogar 205 Cent. Beim Diesel ging es von 198 auf 211 Cent hoch.