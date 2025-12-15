weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Sanierung von maroden Brücken und Straßen in Sachsen-Anhalt 2026

Fast die Hälfte aller Landesstraßen sind einem schlechten Zustand, 22 besonders marode Brücken stehen unter verschärfter Kontrolle: Jetzt will die Verkehrsministerium mit einem Sofortprogramm das schlimmste verhindern. Wo wird 2026 gebaut?

Von Jens Schmidt Aktualisiert: 16.12.2025, 09:35
Nächstes Jahr werden die schlimmsten Straßen und Brücken Dank neuer Schulden saniert.
Magdeburg - Sachsen-Anhalts Verkehrsministerium will mit einem Sofortprogramm 2026 den Sanierungsstau bei Brücken und Straßen lindern. Die dafür geplanten 71 Millionen Euro stammen aus dem zwei Milliarden Euro schweren Sondervermögen für Sachsen-Anhalt - am Dienstag (16. Dezember) will der Landtag dafür grünes Licht geben.