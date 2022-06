Schatten des Krieges: Zwei Magdeburger Studenten aus der Ukraine und Russland erzählen

Magdeburg - Als wir Rostyslav Nizinkovskyi am Mittwochmorgen in seinem Büro an der Magdeburger Uni treffen, sitzt er schon lange am Computer. Eigentlich kam der Maschinenbauer und Produktentwickler aus der Ukraine nach Magdeburg, um zu arbeiten und zu forschen. Seit einer Woche aber ist nichts mehr, wie es war.