Schöne neue Radwege in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Zu den komfortabelsten Radwegen Sachsen-Anhalts gehören jene, die im streng rechtlichen Sinne gar keine sind. Sie entstehen an Elbe, Ehle und Saale – quasi als Nebenprodukt. Nach den verheerenden Fluten 2002 und 2013 muss das Land Hunderte Kilometer Deiche runderneuern. Da sowohl die Wege auf den Deichkronen als auch die so genannten Deichverteidigungswege am Fuß der Schutzwälle zumeist asphaltiert werden, entstehen feinste Radstrecken: ohne Kreuzungen, ohne nervigen Straßenlärm, ohne Geholper – und frei von nennenswerten Steigungen. Das Deich-Radwegenetz ist schon auf 586 Kilometer gewachsen. Weitere 83 Kilometer sollen in den nächsten Jahren hinzukommen.