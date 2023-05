Verfassungsfeindliche Vorkommnisse & Gewalt Dutzende rechte Vorfälle an Schulen in Sachsen-Anhalt - auch Körperverletzungen nehmen zu

Hitler-Gruß vor dem Lehrer, rassistische Beleidigungen von Zuwanderern – ein offener Brief von Lehrern in Brandenburg zu rechten Vorfällen an ihrer Schule sorgt bundesweit für Aufsehen. Ein Thema auch für Sachsen-Anhalt? Das Land hat jetzt Zahlen für den Zeitraum seit 2019 vorgelegt.