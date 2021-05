Magdeburg (vs). Am Mittwoch, 5. Mai, sind die Schulen im Norden Sachsen-Anhalts im Harz, im Kreis Stendal, im Altmarkkreis Salzwedel weiterhin geschlossen. Auch Kindertagesstätten sind in diesen Kreisen weitgehend geschlossen.

Auch im Salzland bleibt es bei der roten Ampel für die Schulen. Die Werte liegen durchgängig seit dem 27. April über dem Grenzwert 165. Auf Rot schaltete die Ampel im Salzland am 29. April.

Wechselunterricht gibt an weiter an den Schulen in Magdeburg, in Anhalt-Bitterfeld, in der Börde und im Jerichower Land.

Bei einer Inzidenz von 100 bis 165 müssen die Schulen in Sachsen-Anhalt einschließlich der berufsbildenden Schulen Wechselunterricht organisieren - die sogenannten A/B-Klassen.

Liegt der Wert bei 165 oder höher, muss der Präsenzunterricht ausgesetzt werden und die Schule schließt. Ausnahmen für Abschluss- und Förderklassen bleiben aber in Sachsen-Anhalt weiter möglich.