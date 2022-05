Schulstandorte: Harzer Landrat verärgert über Bildungsministerin

Magdeburg - Abitur-Stufen in Sachsen-Anhalt müssen künftig pro Jahrgang mindestens 50 Schüler haben, möglichst sollen es 75 sein. Nur in Ausnahmefällen und zeitlich begrenzt (in zwei von fünf Jahren) sind auch 45 Schüler erlaubt. Darüber informierte am Montag das Bildungsministerium auf Volksstimme-Anfrage. Die endgültige Entscheidung fiel erst gestern – und damit an eben jenem Stichtag, an dem Landkreise und kreisfreie Städte ihre mittelfristigen Planungen zu Erhalt oder Schließungen ihrer Schulstandorte beim Land einreichen sollten.