Halle/MZ - Der Fälscher trägt Brille, Gelfrisur, dazu ein blitzendes Lächeln. Ein Mann mittleren Alters, scheinbar seriös. So zumindest zeigt sich „Dr. Lehmann“ auf dem Profilfoto in einem Sozialen Netzwerk. Er ist nach eigener Angabe Facharzt für Neurologie. Und er ist Impfpassfälscher. Über das Internet bietet er „Impfpässe ohne Impfung“ an, hunderte Kunden will er schon beliefert haben. Ob die Person wirklich Arzt ist, lässt sich nicht prüfen. Eine Praxiswebseite, die zu seinem Profil passt, gibt es nicht.